Simav'da Beşiktaşlı taraftarların şampiyonluk kutlamaları
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Simav'da Beşiktaşlı taraftarların şampiyonluk kutlamaları

Simav'da Beşiktaşlı taraftarların şampiyonluk kutlamaları
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Beşiktaş'ın şampiyon olmasıyla birlikte, Kütahya'nın Simav ilçesinde araç konvoyu düzenlenerek kutlamalar gerçekleştirildi.

Beşiktaş'ın şampiyon olmasıyla birlikte, Kütahya'nın Simav ilçesinde araç konvoyu düzenlenerek kutlamalar gerçekleştirildi.

Simav Emniyet Müdürlüğü'nün aldığı önlemlerle, ilçe merkezinde belirlenen güzergahlarda konvoylu kutlamalar yapıldı. Simav polisinin kontrolündeki yüzlerce aracın katıldığı ve yaklaşık 1 saat süren şampiyonluk kutlamalarında, herhangi bir trafik kazasının olmadığı ve cezai işlem yapılmadığı bildirildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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