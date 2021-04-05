Simav'da baca yangını
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Simav'da baca yangını

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Simav'da baca yangını

Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Gölköy'de Fikriye Alkan'a ait evin bacasında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Gölköy'de Fikriye Alkan'a ait evin bacasında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Can kaybının yaşanmadığı olayda maddi hasar olduğu bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Simav'a 15 kilometre uzaklıktaki Gölköy'de Fikriye Alkan'a (62) ait evin bacasında yangın çıktı. Bacadan alevlerin görünmesi üzerine, köy sakinlerinden Bahri Tumbay tarafından itfaiyeye haber verildi. Demirciköy ve Simav Belediyesi İtfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangında, evin çatı kısmında maddi hasar oluştu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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