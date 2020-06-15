Simav'da 4 konuta karantina uygulanacak KÜTAHYA'nın Simav ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında 35 kişinin yaşadığı 4 konut, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca karantinaya alındı.

KÜTAHYA'nın Simav ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında 35 kişinin yaşadığı 4 konut, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca karantinaya alındı.

Simav ilçesinde son günlerde koronavirüs belirtisi şikayetleri bulunan ve sağlık kuruluşlarında yapılan Covid-19 testi pozitif çıkan kişiler gözlem altına alınırken, yaşadıkları mahalleler ile binalar da karantina altına alındı. Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca toplam 35 kişinin yaşadığı Söğüt Mahallesi'nde bir ev ile ilçe merkezine bağlı Yeşilova, Hisarardı Mahallesi ve Değirmenciler Mahallesi'nde de bir konutta toplam 35 kişinin karantina uygulanmasına başlandığı bildirdi. Halim, ev karantinası ve diğer emirlere uymayanlar hakkında idari para cezası ve diğer yaptırımların uygulanacağını da açıkladı.

Kaynak: DHA