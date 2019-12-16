Simav'da 3,2 büyüklüğünde deprem
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Simav'da 3,2 büyüklüğünde deprem

Kütahya'nın Simav ilçesinde 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

16.12.2019 22:48 | Son Güncelleme: 16.12.2019 22:52
Simav'da 3,2 büyüklüğünde deprem

'nın ilçesinde 3,2 büyüklüğünde meydana geldi.


Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, Kütahya'nın Simav ilçesi Söğüt köyünde saat 21.54'te meydana gelen 3,2 büyüklüğündeki deprem herhangi bir can ve mal kaybına yol açmadı. Depremin derinliğinin 5,4 kilometre olduğu bildirildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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