Simav çayında çevre felaketi Simav çayında çevre felaketi -Simav çayında kirlilikten balık katliamı yaşanıyor Balıkesir'in Kepsut ilçesi sınırları içinden geçen Simav çayında kirlilik hat safhaya ulaştı.

Simav çayında çevre felaketi

-Simav çayında kirlilikten balık katliamı yaşanıyor

BALIKESİR - Balıkesir'in Kepsut ilçesi sınırları içinden geçen Simav çayında kirlilik hat safhaya ulaştı. Derede yaşayan balıklar kirlilik ve kimyasal olduğu iddia edilen atıklardan telef oldu.

Kepsut'un Tekke Işıklar köyü ve çayın geçtiği çevre köylerde yaşayan vatandaşlar kirlilikten dolayı dere ki balık ölümleri karşısında çevre katliamına isyan ediyorlar. Köylü vatandaşlar çeşitli işletmelerin zehirli ve kimyasal zararlı atıklarının bu dereye akıtıldığını iddia ederek balık neslini tehdit ettiğini ve insan sağlığını da tehdit ettiğini belirtiler. Objektiflere Simav çayında yaşanan kirlilikten dolayı oluşan köpükler ve can çekişen balıkların görüntüsü çevre halkında endişeye sebep oldu. Vatandaşlar çevrecilerin ve yetkililerin acilen bu duruma el koymalarını istediler.

Kaynak: İHA