Simav Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Simav Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi

13.03.2021 10:30 | Son Güncelleme: 13.03.2021 10:34
Simav Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Belediye Başkanlığı tarafından 38 daimi işçi statüsündeki personeli için toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Belediye Başkanlığı tarafından 38 daimi işçi statüsündeki personeli için toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Belediye Başkanı Adil Biçer, belediye hizmetleri ile Simav için emek veren çalışma arkadaşlarının sosyal haklarını koruduklarını ifade etti. Başkan Biçer, "Daimi işçi statüsündeki 38 personelimizin, çalışma yılları göz önüne alınarak maaş dengesini sağladık. Sendika Şube Başkanı Sebahattin Ödemiş ile imzaladığımız toplu iş sözleşmesi sonrası, personellerimiz hak ettikleri ücretleri alacaklar. Hayırlı olsun" dedi. - KÜTAHYA

Simav Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Meral Akşener Süleyman Soylu Fahrettin Altun Mehmet Akif Ersoy
Magazin Prens Harry Bülent Ersoy Hakan Taşıyan Pelin Öztekin
Spor Mesut Özil Abdullah Avcı Aykut Kocaman Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Simav Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2021 10:35:32. #1.14#
title