Simav AK Parti'den MHP'ye Ziyaret

Kütahya'nın Simav AK Parti İlçe teşkilatı, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Simav ilçe yönetimini ziyaret etti. Ziyarete Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan da katıldı.

Ak Parti Simav İlçe Başkanı Adil Biçer, Türk Milleti'nin bölünmez bütünlüğü ilkesiyle Milli mutabakat yapan iki partinin mensupları olmaktan gurur duyduklarını ifade etti. Biçer, "Cumhur ittifakının gereğini ortaya koyan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin göstermiş oldukları çizgiden yürüyoruz" dedi. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Simav İlçe başkanı Zekeriya Sabancı, ziyaretten duydukları memnuniyeti belirterek, Genel Başkanlarının aldıkları kararlara sahip çıkacaklarını söyledi. Sabancı, "Türkiye'nin sınır güvenliği için tek yürek olduk, Kahraman askerlerimizin muzaffer olması için dua ediyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet, Gazilerimize de acil şifalar diliyoruz" dedi. (MEİ-EFE) - KÜTAHYA