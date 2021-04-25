Şimal: Mücadelemi asla bırakmayacağıma söz veriyorum
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Şimal: Mücadelemi asla bırakmayacağıma söz veriyorum

Şimal: Mücadelemi asla bırakmayacağıma söz veriyorum
Hürriyet - Haberler | Magazin

HERKESE SONSUZ TEŞEKKÜRLERDoğum gününde sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşan Şimal " Yeni yaşımda dileğimin ne olduğunu az çok tahmin etmişsinizdir.

HERKESE SONSUZ TEŞEKKÜRLER

Doğum gününde sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşan Şimal " Yeni yaşımda dileğimin ne olduğunu az çok tahmin etmişsinizdir. Yanına bir kaç bir şey daha ekledim yine de. Bu hastalık beni buldu ama yanında bir sürü kalp kazandırdı. Dm den hiç tanımadığım kişilerin dilekleri duaları nasihatları beni hayata tekrar bağladı. O kişilerle gönül bağım nefes aldığım sürece devam edecek inşallah. Arayan,mesaj atan herkese sonsuz teşekkür ederim. Kendimi çok şanslı hissediyor,  mücadelemi asla bırakmayacağıma söz veriyorum. İyi ki varsınız dostlarım hepiniz şifa veriyorsunuz...

Genç şarkıcı kötü haberi böyle duyurmuştu:

"Sevgili dostlarım... İki yıldır elime gelen kitleyi önemsemedim öteledim. ve o önemsemediğim kitleye meme kanseri teşhisi konuldu. Kendine çok iyi bakan ve bedenini seven biri olarak, söylemek istediğim şu ki bedenimizin verdiği alarmlara duyarlı olmakmış kendini sevmek... Dışımı süslerken içimi unutmuşum! Kendime çok kızgınım aslına bakarsanız . Hem de benim için en önemli şeyi erteledim SAĞLIĞIMI ! Her ne kadar bu konularda bilinçli olduğumuzu düşünsek de bazen bazı şeyleri erteleyebiliyormuşuz. Tüm kadınlarımız zamanında önlem almak ve erken teşhis için önce kendi muayenesini kendisi yapmayı öğrenmeli. Lütfen benim gibi yapmayın! Siz kendinizi ertelemeyin! Çok küçük bir kitleyken kendimi ertelediğim için tedaviye alındım. Sizlerle bu aşamaların hepsini paylaşacağım, bir yere kaybolmuyorum. İnanıyorum ki daha sağlıklı ve güzel günlerde şarkılarımızı hep birlikte söyleyeceğiz. Dualarınızı eksik etmeyin. Sizleri çok seviyorum "

Kaynak: Hürriyet

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