Şimal hastaneye kaldırıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şimal hastaneye kaldırıldı

Şimal hastaneye kaldırıldı
Hürriyet - Haberler | Magazin

Bodrum ve Çeşme'de bugün ve yarın iki ayrı konser vermesi beklenen sanatçının aniden değerlerinin düşmesi üzerine müdahale edildi.

Bodrum ve Çeşme'de bugün ve yarın iki ayrı konser vermesi beklenen sanatçının aniden değerlerinin düşmesi üzerine müdahale edildi.

Menajeri Esat Kaba, hastane doktorlarının Şimal'in sağlık durumunun stabil olduğunu ve bir süre dinlenmesi gerektiğini söylediğinin altını çizdi. 

Şimal yaklaşık 3 aydır meme kanseri tedavisi görüyordu. Geçen hafta pet raporu temiz çıkan şarkıcı konserlerine Bursa ve Eskişehir'den başlamıştı.

Kaynak: Hürriyet

Kanserle mücadele eden şarkıcı Şimal'den üzücü haber! Apar topar hastaneye kaldırıldı
Kanserle mücadele eden şarkıcı Şimal'den üzücü haber! Apar topar hastaneye kaldırıldı
Mavi dekolteli bikinisiyle poz veren Ece Erken, aldığı kilolardan dert yandı
Mavi dekolteli bikinisiyle poz veren Ece Erken, aldığı kilolardan dert yandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Demir Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Kadir Doğulu Kaan Yıldırım Zeynep Bastık Serenay Sarıkaya
Spor Burak Elmas Abdullah Avcı Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şimal hastaneye kaldırıldı - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.7.2021 02:19:48. #1.16#

title