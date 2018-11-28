Sima Couture Anadolu Işığını Paris'e Taşıdı

Almanya'nın Duisburg merkezli gelinlik ve moda evi Sima Couture 2019 Koleksiyonunu Paris'in ünlü otellerinden Shangri la Otel'de dün akşam düzenlediği muhteşem bir defile ile tanıttı.

Duisburg'un yanı sıra Düsseldorf'ta mağazası bulunan Sima Couture, bir süre önce Paris'te de hizmete açtığı mağazanın resmi açılışı nedeniyle dün akşam kına gecesi kıyafeti ve gelinliklerin tanıtıldığı bir defile düzenlendi.

Moda kenti Paris'te "Anadolu Işığı" adı altında gerçekleştirilen defileyi, Paris moda camiasının yanı sıra Türkiye ve Almanya'dan moda evleri, farklı sanat dallarından ve mağaza sahiplerinden oluşan kalabalık bir davetli grubu takip etti.

Ayrıca Paris Başkonsolosluğu'ndan Muavin Konsolosları Birsen Çetiner, Reyzan Acar da defileyi izleyerek destek verirken, dizi oyuncusu Mine Tugay'ın da Sima Couture'un Paris defilesine davetli olarak katıldı.

Yirmiye yakın mankenle gerçekleştirilen defilede, önce kırmızı renklerle hazırlanan kına kıyafetleri tanıtıldı. İkinci bölümde ise Sima Couture'nin adeta göz kamaştıran 2019 gelinlik Koleksiyonu, moda sevenlere tanıtıldı.

Defilenin ilk bölümünde batı müziğine yer verilirken, ikinci bölümde ise gelinlikler Türk müziği eşliğinde sunuldu. Defilenin son bölümünde Sima Couture'nin sahibi Silva Erkoç ve Paris mağazanın işletme müdürü Nazlı Mendes ile birlikte podyumda yürüyerek davetlileri selamladılar. Defileyi izleyen davetliler hep birlikte, Sima Couture'nin mankenlerini ve Silva Erkoç'u dakikalarca alkışladılar.

Defile ile ilgili habercilerin sorularını yanıtlayan Sima Couture'nin sahibi Silva Erkoç, "başta Paris mağazanın işletme müdürü Nazlı Mendes olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarımla birlikte, bir yıl boyunca bu defilenin hazırlığı için çalıştık. Paris gibi bir moda kentinde böylesine bir defile gerçekleştirdiğimiz için, büyük bir heyecan ve sevinç yaşıyoruz. Birlikte çalıştığımız tasarımcı, moda editörleri hem Türkiye'den hemde Almanya'dan katılarak bize destek oldular. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Başarılı bir defilenin ardından inanılmaz bir gurur yaşıyoruz, çünkü Paris gibi bir modanın kalbinin attığı bir kentte böyle bir defile yapmak gerçekten gurur verici, özellik lede Avrupa'da Paris'te 'Anadolu Işığı' adı altında defile yapmak ayrı bir gurur kaynağı, ayrı bir mutluluk" dedi.

Defilenin hemen ardından Sima Couture'nin çalışanları ve destekçileri, defilenin yapıldığı otelde düzenlenen Fashion Show parti ile doyasıya eğlendiler. Sima Couture'nin sahibi Silva Erkoç ve arkadaşları, defilede yer alan mankenlerle birlikte çiftetelli oynayıp halay çektiler. - Paris