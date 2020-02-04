: Sim kartta yerlilik şartı

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2019 yılı değerlendirmesi ve 2020 yılı hedeflerine ilişkin basın toplantısı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın konuşması ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 2019 yılı değerlendirmesi ve 2020 yılı hedeflerine ilişkin basın toplantısı düzenledi.
04.02.2020 12:41 | Son Güncelleme: 04.02.2020 12:45
2019 yılı değerlendirmesi ve 2020 yılı hedeflerine ilişkin basın toplantısı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın konuşması ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 2019 yılı değerlendirmesi ve 2020 yılı hedeflerine ilişkin basın toplantısı düzenledi. (14)
Kaynak: AA