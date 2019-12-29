, SIM kart boyutunu küçülterek plastik kullanımını yüzde 50 azaltacak

29.12.2019 12:36 | Son Güncelleme: 29.12.2019 12:36

Tüm dünyada 2025 yılına kadar operasyonlarından kaynaklı çevresel etkiyi yarıya indirmeyi hedefleyen Vodafone Grubu, Vodafone Türkiye'nin 5 yıl önce başlattığı yarı boyutlu SIM kart uygulamasını diğer Vodafone ülkelerinde yaygınlaştırıyor.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, yeni uygulamayla, kredi kartı büyüklüğündeki standart SIM kart yerine yarı boyutunda kartlar kullanılacak. Bu değişiklikle SIM kart üretimi için kullanılan plastik yüzde 50 azaltılacak.



Vodafone'un yeni yarı boyutlu SIM kartları, 2020 başı itibarıyla pek çok Avrupa pazarında müşterilere sunulacak. 2020 sonu itibarıyla da Vodafone'un faaliyet gösterdiği 24 ülkenin tamamında yarı boyutlu SIM kart kullanımına geçilmiş olacak.

Vodafone, bu girişimiyle plastik atıkta yılda 340 tondan fazla azalma sağlayacak. Azaltılan her bir ton plastikle birlikte üretim ve nakliyede ortaya çıkan karbondioksit salımında da 15 tona varan oranda azalma elde edilecek. Böylece sera gazı salımında yılda 5 bin tonu aşkın azalma mümkün olacak.

"Yarı boyutlu SIM kart ile 24 ton daha az plastik kullanacağız"

Açıklamada görüşlerine ye verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, bir teknoloji şirketi olarak çevreye karşı sorumluluk taşıdıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Vodafone Türkiye olarak, çevresel ayak izimizi küçültmek amacıyla kapsamlı bir çevre yönetim sistemi uyguluyor; faaliyetlerimizin çevresel etkilerini azaltmaya yönelik sürdürülebilir proje ve programları hayata geçiriyoruz. 'Yeşili Seven Kırmızı' hareketimiz ile operasyonlarımızı doğaya ve insana saygılı bir biçimde yürütüyoruz. SIM kartların üretim, paketleme dahil tüm sürecini inceleyerek çevreye etkimizi en aza indirmeye özen gösteriyoruz.

Yarı boyutlu SIM kart kullanımına, ikiz SIM kartlarda yaşadığımız eşleştirme ve paketleme sorunlarına çözüm olarak 2014 yılında başladık. İkiz SIM kartlar birbirinin aynı 2 bağımsız SIM karttan oluştuğundan, paketleme sırasında bunların eşleştirilerek tek bir pakete sığdırılması gerekiyordu. Yarı boyutlu SIM kart kullanımıyla bir SIM kart gövdesinde kullanılan plastikten tasarruf etme imkanı bulduk. Böylece yaklaşık 2 ton plastik daha az kullandık. Önümüzdeki dönemde yıllık 10 milyon SIM kart ile 24 ton daha az plastik ve paketleme zarfı için 20 ton daha az kağıt kullanmayı hedefliyoruz. Yeni uygulamamızda paketlemede selefon kullanımını kaldırarak zarf üretimi için kullanılan 25 ton karton geri dönüştürülebilecek. Yarı boyutlu SIM kart uygulamamızın diğer Vodafone ülkelerine de örnek olmasından mutluluk duyuyoruz."

Mağaza ve ofislerde plastik kullanımına son



Verilen bilgiye göre, Vodafone aynı zamanda Mart 2020 sonuna kadar 24 ülkedeki mağazalarında hem gereksiz plastik hem de diğer tek kullanımlık ürünlerin kullanımına son vermeyi hedefliyor. Vodafone'un dünya çapında 7 bin 700 mağazasında tek kullanımlık plastik torbalar kullanılmayacak, plastikten yapılmış pazarlama ya da tanıtım malzemelerinin kullanımı azaltılacak ya da tamamen sonlandırılacak. Bunların yerine, çevreye daha az etkide bulunan alternatifler tercih edilecek.

Vodafone ofislerinde ise tükenmez kalem ve klasörler dahil sık kullanılan plastik ofis malzemelerinin yerine, mümkün olan hallerde, yeniden kullanılabilir ve geri dönüştürülebilir kırtasiye malzemeleri kullanılacak. Vodafone ayrıca, ikram servislerinde kullanılan tek kullanımlık plastik şişe, çatal-bıçak, tabak ve pipetlerin tamamen kaldırılarak bunların yerine yeniden kullanılabilir şişe, fincan ya da cam eşya kullanılmasını sağlayacak.

Öte yandan, Vodafone, depolarda plastik paket miktarını minimum seviyeye indirmek amacıyla birlikte çalıştığı tedarikçi firmaların aşırı paketlemeden kaçınmasını ve plastik paketleri geri dönüştürmesini teşvik edecek.

Vodafone Türkiye'de "plastiksiz ofis" uygulaması

Vodafone, Türkiye'de Maslak Genel Merkez, Küçükyalı Dijital Operasyon Merkezi başta olmak üzere tüm ofis binalarında hayata geçirdiği "plastiksiz ofis" uygulamasıyla yılda ortalama 6 milyon çeşitli plastik ürün kullanımına son verdi.

Vodafone'un tüm binalarında plastik bardak yerine kağıt bardak, plastik şişe yerine cam şişe, naylon poşet yerine doğa dostu ambalaj kullanılıyor. Şirket yemekhanesinde porselen, cam gibi doğa dostu ve geri dönüşümlü ürünler tercih ediliyor. Şirket bünyesinde yer alan kafede geri dönüşümlü bardaklarda kahve satışı yapılıyor ve çalışanların kendi termosları ile kahve alması teşvik ediliyor. Markette ise cam şişede su satışı yapılırken, naylon poşet yerine doğa dostu ambalajlar kullanılıyor.

Tüm dünyada 2025 yılına kadar 1 milyar insanın hayatını iyileştirmeyi ve çevresel etkisini yarıya indirmeyi amaçlayan Vodafone, bu taahhüt kapsamında, karbon ayak izini de yarıya indirmeyi ve tüm elektrik ihtiyacını yenilenebilir kaynaklardan temin etmeyi, ayrıca şebeke atıklarının yüzde 100'ünü yeniden kullanmayı, yeniden satmayı ya da geri dönüştürmeyi hedefliyor. Vodafone, müşterilerine kullanmakta oldukları cihazların ömrünü uzatma konusunda da yardımcı oluyor.

Kaynak: AA