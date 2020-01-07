Silvri'de şiddetli rüzgar iş yerinin çatısını uçurdu
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Silvri'de şiddetli rüzgar iş yerinin çatısını uçurdu

Silivri'de şiddetli rüzgarın etkisiyle bir iş yerinin çatısı park halindeki bir aracın üzerine uçtu.

07.01.2020 16:55 | Son Güncelleme: 07.01.2020 17:00
Silvri'de şiddetli rüzgar iş yerinin çatısını uçurdu

'de şiddetli rüzgarın etkisiyle bir iş yerinin çatısı park halindeki bir aracın üzerine uçtu. Araçta maddi hasar oluştu.


İki gündür şiddetini arttırarak devam eden rüzgar genelinde hayatı olumsuz etkiliyor. Silivri Sanayi sitesinde şiddetli rüzgara dayanamayan iş yerinin çatısının üzerindeki saç, park halindeki bir aracın üzerine düştü. Çatıdan kopan saç, çevredeki esnaflar tarafından araç üzerinden kaldırıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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