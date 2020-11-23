Silviu Lung kimdir? Silviu Lung kaç yaşında, nereli? Silviu Lung başarıları nelerdir?
23.11.2020 21:08 | Son Güncelleme: 23.11.2020 21:13
Kaleci mevkiinde top koşturan başarılı futbolcu Silviu Lung kimdir? Silviu Lung kaç yaşında, nereli? Silviu Lung başarıları nelerdir?
Profesyonel kariyerine 2007 yılında Universitatea Craiova kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Astra Giurgiu ve Kayserispor kulüplerinde oynadı. Peki, Silviu Lung kimdir? Silviu Lungkaç yaşında, nereli? Silviu Lung başarıları nelerdir?
SILVIU LUNG KİMDİR?
Silviu Lung Junior, 4 Haziran 1989 doğumlu, Kayserispor takımında kaleci pozisyonunda görev yapan Rumen millî futbolcudur. Eski Rumen millî futbolcu Silviu Lung'un büyük oğludur. Romanya millî futbol takımı formasını ilk kez 5 Haziran 2010'da Honduras karşısında giyen Lung Jr., toplamda 3 kez millî olmuştur.
SILVIU LUNG BAŞARILARI!
Kulüp
Astra Giurgiu
Liga I: 2015-16
Cupa României: 2013-14
Supercupa României: 2014, 2016