Silviu Lung evlendi
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Silviu Lung evlendi

Silviu Lung evlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Hes Kablo Kayserispor'un Rumen kalecisi Silviu Lung hayatını Filip Roxana ile birleştirdi.

Hes Kablo Kayserispor'un Rumen kalecisi Silviu Lung hayatını Filip Roxana ile birleştirdi.

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'un başarılı kalecisi Silviu Lung'un mutlu günü. Sakatlığı nedeniyle geçen sezon fazla forma giyemeyen Lung ligin sona ermesinin ardından ülkesine gitti.

Silviu Lung uzun zamandır birlikte olduğu sevgilisi Filip Roxana ile Romanya'da gerçekleşen düğün töreni ile hayatını birleştirdi.

Kayserispor Kulübünden yapılan açıklamada, " Futbolcumuz Silviu Lung hayatını Filip Roxana ile birleştirdi.Silviu Lung ve Filip Roxana çiftini kutluyor, ömür boyu mutluluk diliyoruz" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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