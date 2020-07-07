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Silviu Lung'a Fahri hemşehrilik teklifi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kaleci Silviu Lung'a fahri hemşehrilik teklifinde bulundu.

Silviu Lung'a Fahri hemşehrilik teklifi
07.07.2020 09:25 | Son Güncelleme: 07.07.2020 09:29

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kaleci Silviu Lung'a fahri hemşehrilik teklifinde bulundu.

Süper Lig'de mücadele veren Hes Kablo Kayserispor takımının en başarılı isimlerinden birisi olan takım kaptanı Silviu Lung, Beşiktaş maçında da yaptığı kurtarışlar ile dikkatleri üzerine çekti. Müsabakayı izleyenler arasında bulunan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, Rumen kalecinin maçın ilk yarısında yaptığı kurtarışlara duyarsız kalmayacak hemşehhrilik teklifinde bulunda.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından "Sevgili Silviu. 3 yıldır Kayseri'de yaşıyorsun. Türkçe'yi de güzel konuşmaya başladın. Pastırma ve mantıyı da çok seviyorsun. İlk 45 dakikadaki performansınla da yeniden gönlümüzü fethettin. Gel Fahri Kayserili Hemşehrimiz ol" mesajı yayınladı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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