Silvio Berlusconi'nin hastanede olduğu ortaya çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Silvio Berlusconi'nin hastanede olduğu ortaya çıktı

24.03.2021 20:25 | Son Güncelleme: 24.03.2021 20:35
Silvio Berlusconi'nin hastanede olduğu ortaya çıktı

Eski İtalya Başbakanı ve Forza Italia partisinin lideri Silvio Berlusconi'nin (84) hafta başından bu yana hastanede olduğu bildirildi.

Eski İtalya Başbakanı ve Forza Italia partisinin lideri Silvio Berlusconi'nin (84) hafta başından bu yana hastanede olduğu bildirildi.

Berlusconi'nin başbakan olduğu dönemde villasında düzenlediği "Bunga Bunga" ismiyle anılan partilerin tanıklarına yalan ifade karşılığı rüşvet vermekle suçlandığı davanın duruşmasında avukatı Federico Cecconi, ünlü liderin sağlık sorunları sebebiyle 22 Mart Pazartesi'den bu yana hastanede olduğu bilgisini verdi.

ANSA ajansının haberinde, Berlusconi'nin San Raffaele Hastanesinde ve durumunun nispeten iyi olduğu belirtildi.

Berlusconi'nin partisi Forza Italia Senatörü Licia Ronzulli de yaptığı açıklamada, ünlü liderini durumunun ciddi olmadığını, kısa süre içinde evine dönmesinin beklendiğini söyledi.

Berlusconi, Eylül 2020'de de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla yaklaşık iki hafta boyunca hastanede tedavi görmüş ve hastane çıkışında, "Tanrı'ya ve doktorlara teşekkür ederim. Bu benim hayatımın en tehlikeli sınavıydı. Bu sefer de atlatmayı başardım." demişti.

Berlusconi, Kovid-19'dan kısa süre sonra da bir kalp rahatsızlığı geçirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Meral Akşener Süleyman Soylu Erkan Kandemir
Magazin Esra Erol Hande Erçel Binnur Kaya Berrak Tüzünataç
Spor Ali Koç Erol Bulut Ozan Tufan Fatih Terim Bülent Uygun
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Silvio Berlusconi'nin hastanede olduğu ortaya çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2021 20:36:53. #1.14#
title