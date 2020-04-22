Silverline'dan, Darüşşafaka’da eğitim gören 100 çocuğa destek Silverline 23 Nisan 1920'de kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yılı ve Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesi ile 100 çocuğun eğitimine destek verdi.

Silverline 23 Nisan 1920'de kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yılı ve Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesi ile 100 çocuğun eğitimine destek verdi. Kaynak: Dunya.com