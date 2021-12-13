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Silvan sis içinde kayboldu

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Turgut Tayuzak - Haberler | Yerel

Silvan sis içinde kayboldu Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 2 gündür etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü, sürücüler zor anlar yaşadı.

DİYARBAKIR (İHA) - Silvan sis içinde kayboldu

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 2 gündür etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü, sürücüler zor anlar yaşadı.

Silvan ilçe merkezi başta olmak üzere, Diyarbakır-Silvan, Silvan- Batman karayolunda yoğun sis nedeniyle zaman zaman trafik durma noktasına geldi. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü. iki gündür devam eden sis, gece etkisini artırmasıyla birlikte sürücülere zor anlar yaşattı. Trafik ekipleri, sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu. Sürücüler, görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle araçlarının farlarını ve dörtlülerini yakıp düşük hızda ilerledi.

Silvan sis içinde kayboldu

Silvan sis içinde kayboldu

Silvan sis içinde kayboldu

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Turgut Tayuzak - Son Dakika Haberleri

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