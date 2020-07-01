Silvan Komando Alay Komutanlığı'nda uğurlama (1)
Silvan Komando Alay Komutanlığı 3. Komando Tabur Komutanlığı personelinden görüntü Saygı duruşu ve İstiklal Marşı Konuşmacılardan görüntü DİYARBAKIR - Silvan Komando Alay Komutanlığı 3. Komando Tabur Komutanlığı personeli Ceylanpınar'a uğurlandı.
01.07.2020 10:11 | Son Güncelleme: 01.07.2020 11:16
Silvan Komando Alay Komutanlığı 3. Komando Tabur Komutanlığı personelinden görüntü
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
Konuşmacılardan görüntü DİYARBAKIR - Silvan Komando Alay Komutanlığı 3. Komando Tabur Komutanlığı personeli Ceylanpınar'a uğurlandı. (1)
Kaynak: AA