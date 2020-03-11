Silvan Kaymakamı Uslu Malabadi köprüsünde incelemelerde bulundu
Silvan Kaymakamı Mehmet Uslu, tarihi Malabadi köprüsünde incelemelerde bulundu Kaymakam Uslu 1147 yılında Artuklular döneminde inşa edilen tarihi Malabadi köprüsünü gezdi.
11.03.2020 12:34 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:34
Silvan Kaymakamı Mehmet Uslu, tarihi Malabadi köprüsünde incelemelerde bulundu
Kaymakam Uslu 1147 yılında Artuklular döneminde inşa edilen tarihi Malabadi köprüsünü gezdi.
Batman Çayı üzerinde bulunan, döneminin şaheseri olarak inşa edilen, 7 metre eninde ve 150 metre uzunluğunda, taşlarla inşa edilen köprü ilgi görüyor.
Kaynak: AA