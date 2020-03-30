Silvan'da Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarına devam ediyor
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Diyarbakır, Silvan, Güncel

Silvan'da Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarına devam ediyor

Diyarbakır'ın Silvan İlçe Kaymakamlığı bünyesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu faaliyetleri kapsamında 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların maaşları evlerinde teslim edildi.

30.03.2020 17:00 | Son Güncelleme: 30.03.2020 17:00
Silvan'da Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarına devam ediyor

Diyarbakır'ın Silvan İlçe Kaymakamlığı bünyesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu faaliyetleri kapsamında 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların maaşları evlerinde teslim edildi.

İçişleri Bakanlığının korona virüs salgını ile mücadele kapsamında, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara yönelik sokağa çıkma yasağını içeren ek genelgesinin ardından, ülke genelinde il ve ilçelerde olduğu gibi Silvan'da da Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturuldu. Silvan Kaymakamı Mehmet Uslu başkanlığında kurulan Silvan Vefa Sosyal Destek Grubu 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek amacıyla çalışmalarına başladı.

Silvan Kaymakamlığı bünyesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu faaliyetleri kapsamında 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların maaşları evlerinde teslim edildi.

Vatandaşlar hizmetten memnuniyet duyduklarını ifade etti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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