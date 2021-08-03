Silvan'da 'tek yön' uygulaması kalktı

Diyarbakır'ın Silvan İlçesinde bir süredir bazı caddelerde uygulanmakta olan tek yön uygulanması, esnaf, sivil toplum kuruluşları ile siyasi partilerin talebi doğrultusunda İlçe Trafik Komisyonu'nun aldığı kararın İl Trafik Komisyonu'nca onaylanmasının ardından kaldırıldı.

Diyarbakır'ın Silvan İlçesinde bir süredir bazı caddelerde uygulanmakta olan tek yön uygulanması, esnaf, sivil toplum kuruluşları ile siyasi partilerin talebi doğrultusunda İlçe Trafik Komisyonu'nun aldığı kararın İl Trafik Komisyonu'nca onaylanmasının ardından kaldırıldı.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Silvan ilçe Emniyet Müdürü Sezai Bulanık, ilçe merkezindeki trafik akışının rahatlanması için daha önce İlçe Trafik Komisyonu'nun aldığı karar ve İl Trafik Komisyonu'nun onayıyla tek yön-çift yön düzenlenmesinin yapıldığını hatırlatarak, "Birkaç aydır devam eden bu uygulamayla Gazi caddesi, Eski Belediye PTT kavşağı, Gazi Caddesi PTT kavşağı ile Anıt Parkı, Eyibi Caddesinde Tek yönlü olarak düzenlenmişti. Bu uygulamayla ilçedeki trafik akışını rahatlatmaktı. Çünkü uygulanmasıyla ilçede otopark sıkıntısı ve çift yön olunca trafik sıkışıklığı meydana geliyordu, bu da vatandaşların büyük tepkisine neden oluyordu. İlçe Trafik Komisyonu, bu şikayetleri de göz önüne alarak tek yön uygulaması başlattı. Bu uygulama sonucunda trafik sıkışıklığı ortadan kalktı. Fakat, özellikle çarşı esnafımız ekonomik olarak bu uygulamadan zarar gördüklerini ifade ettiler. Vatandaşların çarşıya inmediğini, alışveriş yapmakta zorluk çektiğini ve ticaretin daraldığı yönünde çok şikayetler gelmeye başladı. Tüm siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları, Esnaf Odası ve esnaflarımızın yoğun talepleri doğrultusunda bu uygulamanın kalkması için Kaymakamlığa ve İlçe Trafik Komisyonu'na başvuruda bulundular. İlçe Trafik Komisyonu'nda başvuruyu değerlendirerek tek yön uygulamasına son verdi" dedi.

Tek yönlü caddelerin çift yöne açıldığını belirten Bulanık, "Tekrar eskisi gibi Gazi Caddesi ve Eyübi Caddesi'nin çift yönlü olarak trafiğe açılmasına karar verdi. Bu karar İl Trafik Komisyonu'nca da onaylandı ve yürürlüğe girdi. Hem Gazi Caddesi ve Eyyübi Caddesi boyunca tek yön dönüş yasaklarını gösteren trafik levhalarını kaldırdık. İnşallah esnafımızın yüzü güler, ilçemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Uygulamanın sonuçlarını önümüzdeki günlerde daha net şekilde göreceğimizi düşünüyorum" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı