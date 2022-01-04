Silvan'da taksiciler plaka sahibi olmaktan memnun

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin Silvan ilçesinde çalışacak olan ticari taksiler için yaptığı plaka ihalesi taksilik yapan esnafı memnun etti.

Büyükşehir Belediyesi, ilçelerdeki taksi taşımacılığının kayıt altına alınması, korsan taşımacılığın önlenmesi, taksi hizmetlerinin bir düzen içerisinde sürdürülmesi ve gerekli denetimlerin sağlanması amacıyla ihaleler gerçekleştirdi.

Silvan'da ticari taksi plaka ihalesine teklif veren 69 taksici esnafı mesleklerini resmi bir şekilde yapabilecek olmalarından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Ferdi Nesne, 15 yıldır taksicilik yaptığını belirterek, işlerinin resmiyete dönüşmesini çok istediklerini söyledi.

Nesne, şunları dile getirdi:

"Plakalarımızı ihale yoluyla aldık. Ticari olarak artık çalışmaya başlayacağız. Müşterilerimiz korsan taksi olduğu için rahat ve güvenli bir şekilde binemiyordu. Şu an hem müşterilerimizi hem kendimizi güvenceye almış olduk."

Mevlüt Sezik ise uygulamanın hayata geçmesiyle birçok sorunu aştıklarını kaydetti.

Sezik, şunları aktardı:

"Ücret konusunda fazla ya da eksik gibi şeylerin ortadan kalkması bize büyük bir fayda sağladı. Yolcu, gönül rahatlığıyla el kaldırıp beni durdurabilir. Artık sarı taksi var. Bu konudan dolayı müteşekkiriz."

AA / Osman Bilgin - Son Dakika Haberleri

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