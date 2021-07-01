Silvan'da seyir halindeki araç yandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Silvan'da seyir halindeki araç yandı

Silvan'da seyir halindeki araç yandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde seyir halindeki araç yandı.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde seyir halindeki araç yandı. Sürücü kendini dışarı atarak kurtardı. Yangın nedeniyle Diyarbakır Batman karayolu bir süre trafiğe kapandı.

Diyarbakır Caddesi üzerinde Hastane Müdürü Hamit Yaşa yönetimindeki 21 DR 044 plakalı araç, henüz belirlenmeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Alev alan araç itfaiye personeli tarafında kısa sürede söndürüldü. Yanan araç itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. - DİYARBAKIR

Silvan'da seyir halindeki araç yandı
Silvan'da seyir halindeki araç yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Diyarbakır'da iki grup arasında silahlı, sopalı kavga: 2 ölü, 15 yaralı
Diyarbakır'da iki grup arasında silahlı, sopalı kavga: 2 ölü, 15 yaralı
Sıcaktan bunalıp yangın söndürme havuzuna giren 3 çocuktan 2'si boğularak can verdi
Sıcaktan bunalıp yangın söndürme havuzuna giren 3 çocuktan 2'si boğularak can verdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Murat Kurum Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Fahrettin Koca
Magazin Acun Ilıcalı İbrahim Selim Mehmet Ali Erbil Yiğit Marcus Aral
Spor Cristiano Arda Turan Fatih Terim Abdullah Avcı Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Silvan'da seyir halindeki araç yandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.7.2021 13:36:20. #1.15#

title