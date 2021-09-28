Silvan'da sayaçların elektrik direklerine bağlanmasını protesto edildi

DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde Dedaş'ın kaçak elektrik kullanımını engellemek amacıyla sayaçları direklere taşıması, Konak ve Mescit mahallelerinde protesto edildi, lastik yakılarak yol ulaşıma kapatıldı. İtfaiyenin müdahalesi ile yangın söndürülürken, mahalle sakinleri ise polisin uyarısı ile eyleme son verdi.

Silvan ilçesi Konak, Mescit Mahallerinde Dedaş tarafından, kaçak elektrik kullanımının önlenmesi için sayaçların sokak direklerine bağlanmasını protesto etmek isteyen bir grup vatandaş bugün akşam saatlerinde oturma eylemi yaptı. Lastik yakarak yolu trafiğe kapatan vatadaşları görenler ihbarda bulundu. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Vatandaşların dağılmasını isteyen polis ekipleri, yanan lastiklerin söndürülmesi için itfaiye ekiplerine destek oldu. Yanan lastikler tazikli su ile söndürülürken, sayaçların direklere taşınması sırasında elektrik kesintisi nedeniyle zor durumda kaldıklarını söyleyen vatandaşlar, bir süre daha oturma eylemini sürdürdü.Polisin uyarıları üzerine mahalle sakinleri çocuklarıyla birlikte evlerine çekildi. Polisin tedbirleri gece boyunca devam etti.