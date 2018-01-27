Silvan'da Psikolojik Rahatsızlığı Olduğu İddia Edilen Kişi Evini Yaktı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde psikolojik rahatsızlığı olduğu iddia edilen kişi evini ateşe verdi.

İddiaya göre, bir süredir psikolojik tedavi gördüğü belirtilen M.S. (38) Cami Mahallesi Zembilfroş Sokak'ta bulunan evini yaktı.

Evden dumanların yükseldiğini görenler itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangını kısa sürede söndüren ekipler, daha sonra soğutma çalışması yaptı.

Evde hasar oluşurken polis olayla ilgili inceleme başlattı.