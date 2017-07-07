Silvan'da PKK'nın Yola Tuzakladığı Bomba İmha Edildi

DİYARBAKIR Silvan İlçesi'ne bağlı Demirkuyu Köyü'nde stablize yola PKK'lı teröristlerin tuzakladığı 100 kilogram amanyum nitrat kullanılarak yapılan el yapımı patlayıcı bulunarak yerinde imha edildi. Bismil ve Sur ilçesinde 2 köyde PKK/KCK terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda ise 11 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.



Diyarbakır Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Silvan'a bağlı Demirkuyu Köyü mevkisiinde bulunan stabilize yola teröristlerce mayın ve el yapımı patlayıcı yerleştirildiğine ilişkin verilen istihbari bilgi üzerine 5 Temmuz'da bölgede operasyon gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:



"Operasyon sonucunda, 2 adet 12 kg'lık tüp içerisinde yaklaşık 100 kg amonyum nitrat kullanılarak hazırlanmış EYP düzeneği tespit edilmiş olup, delil olabilecek bulgular muhafaza altına alınmış, anılan mayın-EYP düzeneği Patlayıcı Madde İmha Timi tarafından emniyetli bir şekilde tahrip edilmiştir."



Diyarbakır Valiliği açıklamasında merkez Sur İlçesi'ne bağlı Kumluçat Köyü Kumrucak Mezrası ile Bismil İlçesine bağlı Ambar Köyü'nde PKK/KCK terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 11 şüphelinin gözaltına alındığı, çeşitli silah mühimmat ve malzemeler ele geçirildiği belirtildi.



- Diyarbakır