Silvan'da mikro krediyle 104 kadın iş sahibi oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Silvan'da mikro krediyle 104 kadın iş sahibi oldu

Silvan'da mikro krediyle 104 kadın iş sahibi oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Mikro Finans Diyarbakır'ın Silvan Şube Yöneticisi Sabriye Yılmaz, Eylül 2020 yılından bu yana mikro krediyle 104 kadının iş sahibi olduğunu bildirdi.

Mikro Finans Diyarbakır'ın Silvan Şube Yöneticisi Sabriye Yılmaz, Eylül 2020 yılından bu yana mikro krediyle 104 kadının iş sahibi olduğunu bildirdi.

Mikro Kredi Silvan Şubesi, 2007 ve 2017 arasında aktif bir şekilde hizmet vermiş, 2015'te yaşanan hendek olayları nedeni ile 2017'de şube kapatıldı. Yaklaşık 3 yıl sonra 2020'de şube tekrar faaliyete geçerek hizmet vermeye başladı. Konu ile ilgili bilgi veren Mikro Kredi Şırnak Şube Yöneticisi Sabriye Yılmaz, iş sahibi olan Silvanlı kadınlara 247 bin 500 lira kredi desteği sağlandığını belirtti. Yılmaz, "İş sahibi olan ve işini büyüten kadınlarımızı gördükçe bir mikro kredi ekibi olarak daha çok mutlu oluyoruz. Mikro kredi olarak Silvanlı kadınlarımızı iş hayatına atılması, kendi işlerinin kurması ve işyerlerinin geliştirmesi anlamında tüm imkanlarımızı sunuyoruz. Silvan geçmiş tarihiyle her gün büyüme kaydeden bir ilçemizdir. Bunla beraber kadınların ekonomi özgürlüklerinin kazanma çabalarının olması da bizleri mutlu etmektedir. 9 aylık kısa bir sürede 104 girişimci kadınımıza 247 bin 500 lira kredi dağıtımını gerçekleştirdik. Bin 500 lira ile başlayan başlangıç kredisiyle 15 bin liraya kadar kredi desteği ile ev hanımlara, kadınlara dikiş-nakış, tarım-hayvancılık, el işlemeciliği ve kuaför alanlarında kadınlara ek kredi imkanı sunuyoruz. Silvan'da iş yapmak isteyen, işini büyütmek isteyen bütün kadınlara kredi desteği sağlanıyor. Silvan gelişiyor, Silvan kadınların iş gücüyle daha da gelişip büyüyecektir" dedi. - DİYARBAKIR

Silvan'da mikro krediyle 104 kadın iş sahibi oldu
Silvan'da mikro krediyle 104 kadın iş sahibi oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Diyarbakır Havalimanı 1 ay boyunca uçuşa kapatılacak
Diyarbakır Havalimanı 1 ay boyunca uçuşa kapatılacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Deniz Demir Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Fahrettin Altun Bekir Pakdemirli
Magazin Hülya Avşar Ceyda Düvenci İbrahim Tatlıses Meltem Miraloğlu
Spor Mesut Özil Şenol Güneş Josef De Souza Dorukhan Toköz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Silvan'da mikro krediyle 104 kadın iş sahibi oldu - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.05.2021 17:40:11. #1.13#

title