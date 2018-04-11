Silvan'da 'Meslek Lisesi Öğrencilerle Ailelerimizle Buluşuyor' Projesi

Diyarbakır'ın Silvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, " Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor" projesi kapsamında, ihtiyaç sahibi ailelerin evlerinde bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriyor.

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün sorumluluk projeleri kapsamında, ülke genelinde uygulanmaya başlanan "Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor' projesi, Silvan'da da başladı. Silvan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Silvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü, Yenişehir Mahalle Muhtarlığının çalışması sonucu Yenişehir Mahallesi'nde tespit edilen 5 aileye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri tarafından atölyelerde hazırlanan mobilyalar ailelere teslim edildi.

Yenişehir Mahallesinde tespit edilen yardıma muhtaç 5 evde çalışma başlatan öğrenciler, Milli Eğitim Müdürü Seyithan Erboğa, Silvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Menaf Çelebi, Öğretmenler ve öğrencilerle birlikte aileler ziyaret edildi. Erboğa, "Bu çalışmalarımızla birlikte okuma yazma bilmeyen ailelerimizi de okuma yazma kurslarımıza kazandırıyoruz" dedi.

Okul Müdürü Abdulmenaf Çelebi, projenin amacının meslek liselerinde öğrenim gören öğrencilerin, öğrenimleri ile birlikte okulun bulunduğu mahallede, ilçede veya il içinde tespit edilen belirli sayıda ihtiyaç sahibi durumdaki kişilerin evlerinde küçük bakım ve onarım yapılması olduğunu belirtti.

Bir gün önce evlenen Hamdüsena Manaz ise, "Arkadaşlarımızın ve müdürümüzün bize yapmış olduğu sürprizle herkese çok teşekkür ediyoruz. Dün evlendim. Maddi ve manevi olarak bize yardımcı oldular. Büyük bir katkı bize sağlandı. Evimizin bayağı eksiği vardı. Mobilyalar getirildi. Herkes bize çok yardımcı oldu, Muhtarımız, Müdürümüz Allah emeklerinizi boşa çıkartmasın. Böyle bir sürprizle karşılaştığımız için çok sevindik. Herkese çok teşekkür ediyoruz" ifadelerinde bulundu. - DİYARBAKIR