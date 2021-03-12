Silvan'da mart ortasında kar yağdı
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Silvan'da mart ortasında kar yağdı

12.03.2021 21:48 | Son Güncelleme: 12.03.2021 21:54

Silvan'da mart ortasında kar yağdı Diyarbakır'ın Silvan ilçesi, bademlerin çiçek açtığı dönemde kara teslim oldu.

Silvan'da mart ortasında kar yağdı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Silvan ilçesi, bademlerin çiçek açtığı dönemde kara teslim oldu. Kar yağışı nedeni ile kırsal mahalleler beyaza bürünürken, havaların aniden soğuması çiftçileri tedirgin etti.

Silvan ilçe merkezi ile Boyunlu Mahallesi'nde sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Havaların aniden soğuması sonucu Silvan'ın yüksek rakımlı mahallelerinde bastıran kar yağışı çiftçileri tedirgin etti. Yüksek kesimlerde yağan kar, çevreyi beyaz örtüyle kaplarken, vatandaşlar badem ağaçlarının çiçek açmasının ardından ilk defa kar yağışı ile karşılaştıklarını söyledi.

Silvan'da mart ortasında kar yağdı
Silvan'da mart ortasında kar yağdı
Silvan'da mart ortasında kar yağdı
Silvan'da mart ortasında kar yağdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET ROMEDİ YILMAZ

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