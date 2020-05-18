Silvan'da mahallelinin yol çilesi
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Silvan'da mahallelinin yol çilesi

Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı kırsal Kümeevleri Mahallesi sakinleri, ulaşımlarını ana yola 300 metre mesafedeki patika yoldan sağlıyor.

Silvan'da mahallelinin yol çilesi
18.05.2020 14:37 | Son Güncelleme: 18.05.2020 14:37

Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı kırsal Kümeevleri Mahallesi sakinleri, ulaşımlarını ana yola 300 metre mesafedeki patika yoldan sağlıyor. 10 haneli mahallenin çocuklarının patika yol içindeki dereden okula gitmek zorunda kaldığını belirten veliler, bir an önce yol yapılmasını istiyor.

Silvan'a bağlı Kümeevleri Mahallesi sakinleri, patika yoldan tehlike içerisinde gidip geliyor. Vatandaşlar, evde bulunan engelli ve okula giden çocuklarını sırtlarında taşıyarak gidiş gelişlerini sağlamaya çalışırken yolun yapılması için yetkililerden yardım bekliyor. Köy sakinlerinden Halis Karaaslan, 300 metrelik yolu su deresinin içinde günde 10 defa gidip gelmek zorunda kaldıklarını söyledi. Karaaslan, "Eskiden beri yolumuz böyle 8 tane dilekçe verdim, ilgili kurumlar bize gelip yapacağız dediler ancak şimdiye kadar kimse gelip yola bakmadı bile. Hanım genelde çocukları sırtına alarak ana yola getirip buradan okula gidiyorlar. Akşam okul dönüşünde anneleri yine gelip onları sırtına alarak eve getiriyor. 10 tane çocuktur hepsi okula gidiyorlar. 28 sene bende kuyuculuk yani sondaj işini yaptım. Halimizi görüyorsunuz böyle zor durumdayız. Devlet büyüklerinden bir an önce yolumuzu yapıp mağduriyetimizi gidermelerini istiyorum" dedi.

Sedat Karaaslan ise, "Yukarıda toplam 10 tane ev var, yolumuz çıkarken zorlanıyoruz. Hep çamur, yukarıdan su geliyor. Yolumuz bayağı sıkıntılı, kışın suda gidip geliyoruz. Başka yolumuz yok. Çocuklar okula suyun içinde gidip geliyor. Evimizde bir engelimiz var onu da sırtımıza alarak ancak götürebiliyoruz. Mecburuz başka imkanımız yok, devlet babadan bir yol istiyoruz, acilen yardım edilmesini bekliyoruz" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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