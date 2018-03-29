Silvan'da Liseler Arası Münazara Yarışması

Silvan ilçesinde liseler arası münazara yarışması düzenlendi.

Şehit Özkan Özendi Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde yapılan münazara yarışmasına 8 lise katıldı.

Şehit Özkan Özendi Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Seyithan Güzel, yarışma öncesi yaptığı konuşmada, yarışma ile öğrencilerin yeteneklerini ve hitabetlerini geliştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Münazaranın amacı hakkında bilgi veren Güzel, şöyle konuştu:

"Münazaranın öncelikli amacının, katılımcılara güncel konuları çok boyutlu, zengin bir çerçevede değerlendirebilme yeteneğini kazandırıp tartışma kültürünü arttırmaktır. Bunun yanı sıra münazaracıların seri düşünüp, fikirlerini etkileyici şekilde topluluk önünde ifade etme yeteneklerini geliştirmeleri de hedeflenir. Münazara yarışmasında dereceye girecek öğrencilerimize çeşitli hediyeler verilecek."

Türk Telekom Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ile İMKB Anadolu Lisesi arasında yapılan ilk münazarayı, İMKB Anadolu Lisesi kazandı.