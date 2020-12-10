Silvan'da karantinada olması gereken kişi seyahat ederken yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Silvan'da karantinada olması gereken kişi seyahat ederken yakalandı

10.12.2020 10:39 | Son Güncelleme: 10.12.2020 10:42
Silvan'da karantinada olması gereken kişi seyahat ederken yakalandı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde karantinada olması gereken şahıs seyahat ederken, jandarma ekipleri tarafından kontrol noktasında yakalandı.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde karantinada olması gereken şahıs seyahat ederken, jandarma ekipleri tarafından kontrol noktasında yakalandı.

Alınan bilgiye göre, hakkında karantina kararı bulunan bir şahıs Silvan ilçesinden Diyarbakır'a giderken Bağdare Jandarma Karakolu önündeki arama noktasında jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Şahsın sorgulamasında karantina kararı olması gerektiği ortaya çıktı. Şahsa cezai işlem uygulanırken, şahıs Silvan Sağlık Müdürlüğü denetim ekipleri tarafından Diyarbakır Süleyman Bin Halit Yurduna yerleştirildi.

Silvan İlçe sağlık Müdürü Mahmut Utangaç, ilçelerinde evde izolasyonda olması gereken bir kişinin yolculuk yaptığının tespit edildiğini söyledi. Utangaç, "Jandarma arama noktasında jandarma ekiplerimizin yapmış olduğu kontroller sırasında vatandaşımızın ev karantinasında olduğu bize bildirildi. Yapılan incelemeler sonucu bu vatandaşımızın karantinada olması gerektiği anlaşıldı ancak kurallara uymayarak yolculuk yaptığı belirlendi. Bu vatandaşımızı 3 bin 150 lira tutarında idari para cezası ile cezalandırılarak, vatandaşımızı yurda yerleştirdik. Hasta vatandaşlarımızdan ricamız dışarıya çıkmamalardır" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika haberleri: Karantinayı ihlal etti, polise yakalandı
Son dakika haberleri: Karantinayı ihlal etti, polise yakalandı
Karantinayı ihlâl eden 2 kişi yurda yerleştirildi
Karantinayı ihlâl eden 2 kişi yurda yerleştirildi
Temaslı olduğunu bildiği halde karantinayı ihlal eden kişiye para cezası kesildi
Temaslı olduğunu bildiği halde karantinayı ihlal eden kişiye para cezası kesildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan İlham Aliyev Fahrettin Koca Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu
Magazin Ezgi Mola Ebru Şallı Cemal Hünal Yıldız Tilbe
Spor Okan Buruk Sinan Gümüş Burak Yılmaz Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Psg Ankara Aralık Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Silvan'da karantinada olması gereken kişi seyahat ederken yakalandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 10:43:13. #1.14#
title