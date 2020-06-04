Silvan'da kafe ve lokantalara normalleşme denetimi
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Silvan'da kafe ve lokantalara normalleşme denetimi

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde zabıta ve güvenlik güçleri, yeni normalleşme süreci ile birlikte tekrar açılan kafe ve lokantalarda denetim gerçekleştirdi.

Silvan'da kafe ve lokantalara normalleşme denetimi
04.06.2020 16:05 | Son Güncelleme: 04.06.2020 16:08

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde zabıta ve güvenlik güçleri, yeni normalleşme süreci ile birlikte tekrar açılan kafe ve lokantalarda denetim gerçekleştirdi.

Yeni tip korona virüsten dolayı mart ayının ortalarından buyana kapalı olan veya kısıtlı çalışan lokanta, kafe ve pazar esnafı 1 Hazirandan itibaren tekrar açıldı. Silvan İlçe Emniyet Müdürlüğü asayiş ekipleri ile Toplum Destekli Polislik ekipleri, zabıtalarla birlikte pazar, kafe ve lokantalarda denetim gerçekleştirdi.

Pazarda esnaf ve vatandaşlara sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda uyarılar yapılırken, maskesiz olan esnafa da maske dağıtıldı. Polis daha sonra kafe ve lokantaları gezerek müşterilerin çok yakın oturmaması gerektiğini, maske kullanımının kendileri ve toplum sağlığı için faydalı olacağı uyarısında bulundu.

İşletme sahiplerine de kurallara uyulmaması halinde cezai işlem uygulanacağı hatırlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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