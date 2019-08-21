Silvan da iki aile arasında kavga 3 ölü çok sayıda yaralı var

Silvan da iki aile arasında kavga 3 ölü çok sayıda yaralı var

21.08.2019 09:10
Silvan da iki aile arasında kavga 3 ölü çok sayıda yaralı var
Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et