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Silvan'da etkili olan sis trafiği durma noktasına getirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Silvan'da etkili olan sis trafiği durma noktasına getirdi

DİYARBAKIR (İHA) – Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde etkili olan sis, trafiği olumsuz yönde etkiledi.

DİYARBAKIR (İHA) - DİYARBAKIR (İHA) – Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde etkili olan sis, trafiği olumsuz yönde etkiledi.

Silvan ilçe merkezi başta olmak üzere, Diyarbakır-Silvan, Silvan- Batman arası karayolunda yoğun sis nedeniyle zaman zaman trafik durma noktasına geldi. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü. 4 gündür devam eden sisle birlikte sürücüler zor anlar yaşadı. Trafik ekipleri, sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu. Sürücüler, görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle araçlarının farlarını ve dörtlülerini yakıp düşük hızda ilerledi. - DİYARBAKIR

Silvan'da etkili olan sis trafiği durma noktasına getirdi

Silvan'da etkili olan sis trafiği durma noktasına getirdi

Silvan'da etkili olan sis trafiği durma noktasına getirdi

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