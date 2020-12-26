Silvan'da çöp toplama aracı devrildi: 3 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Silvan'da çöp toplama aracı devrildi: 3 yaralı

26.12.2020 13:11 | Son Güncelleme: 26.12.2020 13:15
Silvan'da çöp toplama aracı devrildi: 3 yaralı

Diyarbakır'ın Silvan İlçe Belediyesine ait çöp toplama aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Diyarbakır'ın Silvan İlçe Belediyesine ait çöp toplama aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada 3 kişi yaralandı.

Olay bugün sabah saatlerinde Hasuni Mağaraları mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre A.Y. yönetimindeki 21 SV 085 plakalı çöp aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarpıp devrildi. Kazada A.Y., M.B. ve Y.A. yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Belediye yetkilileri, "Personellerimizin Malabadi çöp alanında aldıkları çöpleri Silvan ilçemiz sınırlarında bulunan çöp toplama alanına boşaltmak üzere geldikleri sırada Hasuni Mağaraları kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç refüje çarparak devrildi. Personellerimizin sağlık durumları iyi, şu an tedavileri yapılmaktadır" dedi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mevlana Özgür Özel Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Burak Özçivit Oktay Kaynarca Kenan İmirzalıoğlu Farah Zeynep Abdullah
Spor Okan Buruk Mustafa Er Ersun Yanal Burak Yılmaz Bahattin Şimşek
Tüm Haberler Kız Ocak Ankara Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Silvan'da çöp toplama aracı devrildi: 3 yaralı | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.12.2020 13:38:42. #1.15#
title