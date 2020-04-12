Silvan'da çocuk hastalıkları uzmanı korona virüse yakalandı
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde görevli çocuk hastalıkları uzmanının korona virüs testi pozitif çıktı.
12.04.2020 10:24 | Son Güncelleme: 12.04.2020 10:24
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde görevli çocuk hastalıkları uzmanının korona virüs testi pozitif çıktı.
Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesinde görev yapan çocuk hastalıkları uzmanının yüksek ateş nedeniyle yapılan test sonucu pozitif çıktı. Uzman doktor, 112 ekipleri tarafından Diyarbakır Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Doktor kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. - DİYARBAKIR
Kaynak: İHA