Silvan'da çıkan yangında 75 dönümlük buğday tarlası kül oldu
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Silvan'da çıkan yangında 75 dönümlük buğday tarlası kül oldu

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde saman yüklü kamyonun geçişi sırasında elektrik tellerinin kopması sonucu çıkan yangında 75 dönümlük buğday ekili arazi kül oldu.

Silvan'da çıkan yangında 75 dönümlük buğday tarlası kül oldu
23.06.2020 14:24 | Son Güncelleme: 23.06.2020 14:28

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde saman yüklü kamyonun geçişi sırasında elektrik tellerinin kopması sonucu çıkan yangında 75 dönümlük buğday ekili arazi kül oldu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sarıbuğday Mahallesinde öğle saatlerinde saman yüklü kamyonun geçişi sırasında elektrik telleri koptu. Tellerden çıkan kıvılcımlar buğday ekili araziye sıçradı. Rüzgarın da etkisi ile büyüyen yangın itfaiye ekiplerinin suyla köylülerin de traktörle müdahalesi sonucu söndürüldü.

Arazisi yanan çiftçi Necmettin Kurt, "Bir yıllık emeğim kül oldu. Yangın çıktığı esnada evdeydim. Çocukların haber vermesiyle dışarıya tarlaya doğru koşmaya başladık. Köylülerin uzun çabaları sonucu yangın kontrol altına aldık. Saman yüklü bir kamyonun geçişi sırasında elektrik kabloların kopması nedeniyle yangın çıktığını öğrendik. Bu anlamda çocuklarımla birlikte emek verdiğimiz buğday tarlası yok oldu. Traktörlerle yangının diğer tarlalara sıçramamasını önledik. Yoksa diğer tarlalara sıçrasaydı evimiz komple yanacaktı. Köylülerimiz söndürmeden büyük emekleri oldu. Herkesten Allah razı olsun. Mağdur durumdayız mağduriyetimizin gidermesini istiyoruz" dedi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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