Silvan'da 'Bir Yetim Çocuğu da Sen Giydir' kampanyası sürüyor
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Silvan'da 'Bir Yetim Çocuğu da Sen Giydir' kampanyası sürüyor

Silvan'da 'Bir Yetim Çocuğu da Sen Giydir' kampanyası sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 'Bir Yetim Çocuğu da Sen Giydir' kampanyası çerçevesinde 72 yetim ve yardıma muhtaç çocuk giydirilirken, 22 aileye de gıda yardımı yapıldı.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 'Bir Yetim Çocuğu da Sen Giydir' kampanyası çerçevesinde 72 yetim ve yardıma muhtaç çocuk giydirilirken, 22 aileye de gıda yardımı yapıldı.

Yetim çocuklar için kampanya başlatan Malabadi Gazetesi yazarı İhsan Yılmaz, Ramazan Bayramı öncesi 72 yetim ve yardıma muhtaç çocuklara ile 22 aileye de gıda yardımı dağıttı. Kampanya ile ilgili bilgi veren Yılmaz, "Bir çocuğun yüzündeki mutluluğa vesile olmak amacındayız. Çocuklar mutlu olursa, çocuklar gülerse dünya güler. Çalışmalarımıza omuz veren değerli dostlarımız ve kardeşlerimiz bu bayram öncesi çocuklarımızın yüzünün gülmesine vesile oldular. Bu bayram pandemi nedeniyle erken alışveriş başladı. Korona virüs tedbirleri kapsamında 29 Nisan 17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak tam kapanma nedeniyle vatandaşlar bayram alışverişlerini bugün yaptı. Bizler de yardıma muhtaç ailelere ve çocuklarımızın bugün ihtiyaçlarını karşıladık. Desteklerini esirgemeyen tüm dost ve arkadaşlara teşekkür ediyorum. 2015 yılında başlatmış olduğumuz bu kampanyamız her yıl Ramazan ve Kurban Bayramında devam edecektir" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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