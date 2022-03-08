Silvan'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği düzenlendi - Haberler

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Silvan'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği düzenlendi

AA - Yusuf Batı - Güncel
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Silvan'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği düzenlendi

Silvan ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Silvan ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Silvan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce, özel bir konferans salonunda gerçekleştirilen etkinlikte yerel sanatçılar konser verdi.

Etkinlikte, Silvan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Öztürk ve AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları MKYK üyesi Suna Kepolu Ataman günün anlam ve önemine ilişkin konuştu.

Çok sayıda kadının katıldığı etkinlikte, kadınlara çeşitli hediyeler verildi.

AA / Yusuf Batı - Güncel

Dünya Kadınlar Günü, Konser, Mart, Güncel, Haberler

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