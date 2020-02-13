Silvan'da 78 köy ulaşıma kapandı, araçlar yolda mahsur kaldı
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Silvan'da 78 köy ulaşıma kapandı, araçlar yolda mahsur kaldı

Diyarbakır'ın Silvan İlçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 78 köy yolu ulaşıma kapandı.

13.02.2020 12:12 | Son Güncelleme: 13.02.2020 12:14
Silvan'da 78 köy ulaşıma kapandı, araçlar yolda mahsur kaldı

'ın İlçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 78 köy yolu ulaşıma kapandı. Silvan-Batman ve Silvan-Diyarbakır karayolu trafiğe kapanırken, araçlar yolda mahsur kaldı.


Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İlçeye bağlı 78 köy yolu ulaşıma kapandı. Silvan-Batman, Silvan-Diyarbakır karayolunda ise yüzlerce araç yolda mahsur kaldı. Belediye ekipleri yol açma çalışmalarında yetersiz kalırken, araç sürücüleri ekiplere tepki gösterdi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA
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