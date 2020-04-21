Silvan'da 4 kişinin korona virüs testi pozitif çıktı Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 4 kişinin korona virüs testi pozitif çıktı.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 4 kişinin korona virüs testi pozitif çıktı.

Silvan'da iki farklı aile bireyleri baş, mide ağrısı ve yüksek ateş nedeni ile hastaneye başvurdu. Hastaneye giden 4 kişinin yapılan korona virüs testi pozitif çıktı. 4 hasta, ambulanslarla Diyarbakır'a sevk edilerek karantinaya alınırken, diğer aile bireyleri karantinaya alındı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA