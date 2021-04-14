Silvan'da 17 yaşındaki kız canına kıydı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Silvan'da 17 yaşındaki kız canına kıydı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Silvan'da 17 yaşındaki kız canına kıydı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 17 yaşındaki kız silahla canına kıydı.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 17 yaşındaki kız silahla canına kıydı.

Silvan ilçesi Yeşerdi Mahallesi'nde ikamet eden 17 yaşındaki Ronayi Çerkezoğlu henüz bilinmeyen bir nedenle evde bulduğu tabancayla karnına bir el ateş etti. Çerkezoğlu, silah sesinin duyulması ile yakınları tarafında olay yerine çağırılan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Silvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz genç, burada doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Ece Erken Hazal Kaya Ajda Pekkan Mustafa Üstündağ
Spor Ünal Karaman Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu Oğuzhan Özyakup Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Ramazan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Silvan'da 17 yaşındaki kız canına kıydı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.4.2021 18:25:03. #1.16#

title