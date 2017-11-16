Silvan'da 12 Kırsal Mahallede Sokağa Çıkma Yasağı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle 12 kırsal mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi.



Valilikten yapılan açıklamada, Silvan ilçesi sınırları içerisinde dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen PKK'lı teröristler ve işbirlikçilerinin etkisiz hale getirilmesi, bölgede teröristlerce kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarıyla uçaksavar mevzilerinin tahrip edilmesi ve malzemelerinin ele geçirilmesi amacıyla operasyon düzenleneceği bildirildi.



Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereğince, Kazandağı, Demirkuyu, Özlüce, Esenyol, Darıseven, Usluca, Boğazönü, Toklar, Kalemli, Taraklı, Çatak, Çigdemli mahalle ve mezralarında bugün saat 06.00'dan itibaren geçerli olmak üzere, ikinci bir duyuruya kadar bu bölgelerde sokağa çıkmanın yasaklandığı kaydedilen açıklamada, yasağa uyulmasının vatandaşların can ve mal güvenliği yönünden önem arz ettiği, yasağın bitim süresinin duyurulacağı belirtildi.