Silvan'da 1. Kılıçarslan Kent Meydanı inşa edilecek
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Silvan'da 1. Kılıçarslan Kent Meydanı inşa edilecek

Silvan'da 1. Kılıçarslan Kent Meydanı inşa edilecek
Anadolu Ajansı / Osman Bilgin - Haberler | Güncel

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Silvan ilçesinde 14 bin 430 metrekarelik alanda "1. Kılıçarslan Kent Meydanı" inşa edecek.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Silvan ilçesinde 14 bin 430 metrekarelik alanda "1. Kılıçarslan Kent Meydanı" inşa edecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığınca, yürütülecek çalışma kapsamında Silvan ilçesi Diyarbakır Caddesi üzerinde yer alan 14 bin 430 metrekarelik alan için Kent Meydanı Projesi hazırlandı.

Yapılan kazılarda mezarı Silvan'da olduğu düşünülen Selçuklu Sultanı 1. Kılıçarslan'ın adı verilecek meydanda, 1. Kılıçarslan'ın hayatını anlatan bilgiler yer alacak, Selçuklu dönemini yansıtan kapı bulunacak.

8 bin 300 metrekare yeşil alanın da bulunacağı kent meydanında çay bahçesi, kademeli havuz, çocuk oyun alanları, yaya yolları, oturma alanları da yer alacak.

Silvan'da 1. Kılıçarslan Kent Meydanı inşa edilecek
Silvan'da 1. Kılıçarslan Kent Meydanı inşa edilecek
Silvan'da 1. Kılıçarslan Kent Meydanı inşa edilecek
Silvan'da 1. Kılıçarslan Kent Meydanı inşa edilecek

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

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