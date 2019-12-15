Silvan Belediyespor Erganispor'u 1-0 mağlup etti

15.12.2019 16:43 | Son Güncelleme: 15.12.2019 16:48

Diyarbakır Süper Amatör Ligi'nde mücadele eden Silvan Belediyespor, kendi sahasında konuk ettiği Erganispor'u 1-0 yendi.



Silvan Şehir Stadyumu'nda oynan maça iyi başlayan Silvan Belediyespor, 65'inci dakikada Yunus Turhan'ın ayağından bulduğu golle Erganispor'u 1-0 mağlup etti. Silvan Belediyespor, elde ettiği bu galibiyetle 29 puanla 2'nci sıraya yükselirken Erganispor ise 18 puanla 7'inci sırada kaldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA