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Silvan Belediyespor Erganispor'u 1-0 mağlup etti

Diyarbakır Süper Amatör Ligi'nde mücadele eden Silvan Belediyespor, kendi sahasında konuk ettiği Erganispor'u 1-0 yendi.

15.12.2019 16:43 | Son Güncelleme: 15.12.2019 16:48
Silvan Belediyespor Erganispor'u 1-0 mağlup etti

Süper Amatör Ligi'nde mücadele eden Belediyespor, kendi sahasında konuk ettiği Erganispor'u 1-0 yendi.


Silvan Şehir Stadyumu'nda oynan maça iyi başlayan Silvan Belediyespor, 65'inci dakikada Yunus Turhan'ın ayağından bulduğu golle Erganispor'u 1-0 mağlup etti. Silvan Belediyespor, elde ettiği bu galibiyetle 29 puanla 2'nci sıraya yükselirken Erganispor ise 18 puanla 7'inci sırada kaldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA
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