Silvan Batman yolunda seyir halindeki kamyonet alev aldı
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Silvan Batman yolunda seyir halindeki kamyonet alev aldı

Silvan Batman yolunda seyir halindeki kamyonet alev aldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinden Batman istikametinde seyir halinde olan kamyonet bir anda alev alarak küle döndü.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinden Batman istikametinde seyir halinde olan kamyonet bir anda alev alarak küle döndü. Can kaybı ve yaralanın olmadığı yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Olay, Silvan ilçesi Batman yolu 3'üncü kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adıl Çelik yönetimindeki 34 AU 6304 plakalı Ford marka kamyonetin ön kısmında duman yükseldi. Dumanın çıktığını fark eden kamyonet sürücüsü, sağa çekerek kamyoneti terk etti. Bir anda alev topuna dönen kamyoneti çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Ölen ya da yaralının olmadığı yangında kamyonet küle dönerken, güvenlik güçleri inceleme başlattı. - DİYARBAKIR

Silvan Batman yolunda seyir halindeki kamyonet alev aldı
Silvan Batman yolunda seyir halindeki kamyonet alev aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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