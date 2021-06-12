Silvan Barajı'nın ön yüz beton imalatlarına başlandı
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Silvan Barajı'nın ön yüz beton imalatlarına başlandı

Silvan Barajı'nın ön yüz beton imalatlarına başlandı
Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır - Haberler | Ekonomi

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Silvan Barajı'nın ön yüz beton imalatlarına başlandığını bildirdi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Silvan Barajı'nın ön yüz beton imalatlarına başlandığını bildirdi.

Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, Diyarbakır'ın mümbit topraklarını suyla buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ettiklerini belirterek, son dönemde yapılan su yapılarının artmasının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadığını vurguladı.

Diyarbakır'da baraj, gölet ve sulama tesislerinin yanı sıra ıslah çalışmalarıyla da çiftçileri desteklemeye devam ettiklerinin altını çizen Yıldız, Silvan'da yapımı devam eden Silvan Barajı'nın ön yüz beton imalatlarına başlandığı bilgisini verdi. ???????

Yıldız, barajın gövde dolgusunun tamamlandığına dikkati çekerek, "Silvan Barajı'nın tamamlanmasıyla 2 milyon 350 bin 58 dekar arazi sulanacak ve yılda 681 milyon kilovatsaat enerji üretilecek." ifadesini kullandı.

Barajın 2022 yılı sonunda tamamlanması ve Silvan Projesi'nin bütün bileşenlerinin bitirilmesiyle 2021 birim fiyatlarıyla ülke ekonomisine yıllık 2,11 milyar lira tarımsal katkı sağlanmasının hedeflendiğini belirten Yıldız, Silvan Barajı'nın temelden 175,5 metre yüksekliğiyle kendi sınıfında Türkiye'nin ve Avrupa'nın en yüksek barajı olduğunu ve 7,3 milyar metreküp su biriktirme hacmi bulunduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır

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